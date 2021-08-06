Türkiye Muğla Yatağan'da çıkan yangın evlere yaklaştı

Muğla Yatağan'da çıkan yangın evlere yaklaştı

Türkiye

Muğla Yatağan'da çıkan yangın evlere yaklaştı

Muğla´nın Yatağan ilçesi Helvacılar mahallesinde çıkan yangın hızla yayılarak Gökbel Dağı´nı aşıp Çine ilçesi kırsal Akçaova Mahallesi yakınlarına kadar geldi.

06 Ağustos 2021, Cuma 19:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Muğla´nın Yatağan ilçesi Helvacılar mahallesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınmakta zorlanılan yangın evleri tehdit etmeye başladı. Köylüler, alevlerin evlerine kadar gelmesinden endişe edip, gözyaşları içinde yangını izledi. Köylülerden bazıları tedbir amacıyla hayvanlarını mahallenin dışına doğru götürdü. Alevlerin yaklaştığı bölgede oturan köylülerden bazıları ise evlerini boşaltmaya başladı.

Çine Kaymakamı Turan Erdoğan, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan´da bölgeye gelerek yangın ve söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

2 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi

Rüzgarın etkisiyle Akçaova Mahallesi’ne ulaşan ve öğle saatlerinde Gökbel Dağı’na sıçrayan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ediyor. Bölgede, 3 helikopter de yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor. Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da iş makineleri, kazma ve kürekleriyle destek veriyor. Yangın nedeniyle Çine ilçesine bağlı Sarıköy ve Altınabat mahalleleri tahliye edildi.

Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat ile İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan da evleri tahliye edilen vatandaşlara yardım etti.

DHA-AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Dünyayı yaşanmaz hâle getirenler belli
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Yangını tahmin eden teknolojiler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yangın tartışmaları
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Ne güzel insanlar var, gördünüz mü?
Şirin Sever
Murat Çelik
Hep birlikte mücadele edeceğiz
Murat Çelik
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Banu Şen
Siz Çeşme'yi sadece turizm cenneti mi bilirdiniz? Çeşme'den artık sakız damlıyor
Banu Şen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Valilik açıkladı: 15 gün süreyle yasaklandı