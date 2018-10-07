Menteşe ilçesine girişte polis uygulama noktasında denetim esnasında bir minibüs içinde 33 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. Polis ekipleri minibüs içindeki 33 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen ve iki organizatörü gözaltına aldı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Kaçak göçmenler önce Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildiler. Pakistan uyruklu düzensiz göçmenler sağlık kontrolünün ardından sınır dışı edilmek üzere Ula ilçesindeki Göç İdaresi Müdürlüğü’ne ait toplama merkezine gönderildi.

Yakalanan iki organizatör ise emniyetteki sorgularının ardından Adliyeye sevk edilecek.

MUĞLA (İHA)