Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Menteşe'de saat 04.55'te deprem kaydedildi. Depremin, 6,98 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD, "Menteşe ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.







