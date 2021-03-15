Türkiye Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Türkiye

Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Muğla Menteşe'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, tarafından yapılan açıklamada 'Menteşe ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır' ifadeleri kullanıldı.

15 Mart 2021, Pazartesi 07:19 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Menteşe'de saat 04.55'te deprem kaydedildi. Depremin, 6,98 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD, "Menteşe ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.



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