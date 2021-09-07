



Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'ndaki Muğla Uluslararası Zurnazen Festivali'ne, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, İspanya, Bulgaristan ve Makedonya'dan 22 zurna sanatçısı katıldı.

Festivalin Menteşe ayağında Sakiler de eserlerini seslendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Muğla Uluslararası Zurnazen Festivali ile bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. Dünyada ilk defa yapılan festivali her yıl biraz daha genişleterek uluslararası boyuta taşıdıklarını belirten Gürün, bu yıl 22 zurna üstadının festivali renklendirdiğini söyledi. 4 gün sürecek festivalin Marmaris, Datça ve Milas ilçelerinde de yapılacağını belirten Gürün, festivalde zurnanın üstatlarının sanatlarını icra edeceklerini aktardı.

Uluslararası ZurnaZen Festivalinde 22 zurna üstadı sahne alacak. 22 zurna üstadının 18’i Türk 4’ü yabancı zurna üstadı oluşturuyor.

4 gün sürecek olan Uluslararası ZurnaZen Festivalinin Sanat Yönetmenliğini Ünal Yürük yapacak.

Festivale Türkiye’den Adem Yılmaz, Ahmet Şevket Kaya, Ali Özer, Buğra Kutbay, Deniz Yıldız, Erman Çalgıcı, Ersin Sergen, Eyüp Girgin, Göksel Güçlü, Gürkan Girgin, Halil Çokyürekli, Ünal Yörük, Yılmaz Sergen, Barış Kop, Barış Cem Sungur, Halil Çeşmecioğlu, Kenan Berke Özer,Mert Can Oktay, Numar Barış Eriş, Sezgin Yaman, Tolga Akkaya, Ufuk Çağlar Yörük, Umur Mereç Öztürk ve Yunus Atış katılacak. Uluslararası ZurnaZen Festivaline Abdı SULIMANOV Makedonya’dan, Demir KURTOV Bulgaristan’dan, Fagan ALASGAROV Azerbaycan’dan ve Manuel Sabate BENACH İspanya’dan katılıcak.

Hüsnü Şenlendirici Marmaris’te sahne alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası ZurnaZen Festivalinin 7 Eylül Marmaris ayağında ünlü sanatçı Hüsnü Şenlendirici sahne alacak.







