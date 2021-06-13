Türkiye Muğla'da 97 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 97 düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye

Muğla'da 97 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde illegal yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 97 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda göçmenleri kamyonla bölgeye getirdikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

13 Haziran 2021, Pazar 23:43 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Cennet Koyu bölgesindeki dağlık alanda yapılan aramada, 36 Afgan, 32 Suriye, 19 Pakistan, 4 Mısır ve 3'er Irak ve Filistin uyruklu yakalandı.

Sahil güvenlik botuna alınan göçmenler işlemleri için Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.

Düzensiz göçmenleri kamyonla bölgeye getirdiği iddiasıyla A.Ö. ile kardeşi Ş.Ö. gözaltına alındı.

AA

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