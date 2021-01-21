Muğla'da deniz 30 metre çekildi, adacıklar oluştu
Muğla'nın Ula ilçesinde Akyaka'da deniz suyu, 30 metre kadar çekildi. Olayı ilk kez görenler şaşkına döndü, çekilmeyle birlikte kıyıda adacıklar oluştu. Çekilmenin Ege Bölgesi'nde aralıklarla meydana gelen depremlerle ilgisi olmadığı belirtildi.
21 Ocak 2021, Perşembe 00:53 Son Güncelleme:
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Muğla Ula ilçesine bağlı Akyaka'da, gel-git sonrası denizde yaklaşık 30 metre çekilme meydana geldi. Çekilmeyi görenler şaşkınlık yaşarken, bir yandan da doğa olayını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Kıyıda kumlarda adacıklar oluştu, çocuklar adacıkların üzerinden atlayarak uzun süre oyun oynadı. Çekilmenin Ege Bölgesi'nde aralıklarla meydana gelen depremlerle ilgisi olmadığı belirtildi.
Çevredeki esnaf ve balıkçılar da denizdeki çekilmenin her yıl olduğunu söyledi.
DHA