Türkiye Muğla'da feci olay! ATV ile şarampole uçtu

Muğla'da feci olay! ATV ile şarampole uçtu

Türkiye

Muğla'da feci olay! ATV ile şarampole uçtu

Muğla’nın Datça ilçesinde 44 yaşındaki Murat Gümüştaş 6 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlandı. Çalılara takılan Gümüştaş, son anda Ilıca Gölü'ne düşmekten kurtularak yaralandı.

10 Ekim 2021, Pazar 17:13 Son Güncelleme:
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Kaza, Datça ilçesi Kargı yolu Ilıca Gölü mevkisinde saat 14.30 sıraları meydana geldi. Kargı Koyu'ndan Datça'ya 48 AEE 469 plakalı ATV ile giden Murat Gümüştaş, aracın hakimiyetini kaybedince 6 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlandı. Çalılara takılan Gümüştaş, son anda Ilıca Gölü'ne düşmekten kurtularak yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri, sevk edildi. Gümüştaş, ilk müdahalenin ardından Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gümüştaş, buradan da iç kanama şüphelisiyle Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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