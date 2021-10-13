Türkiye Muğla'da fırtına etkili oldu! Evlerin çatıları uçtu

Muğla'da fırtına etkili oldu! Evlerin çatıları uçtu

Türkiye

Muğla'da fırtına etkili oldu! Evlerin çatıları uçtu

Muğla'nın Milas ilçesinde fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi.

13 Ekim 2021, Çarşamba 18:10 Son Güncelleme:
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İlçede etkili olan yağışın yanı sıra saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Derince, Kandak ve Selimiye mahallelerinde bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi.

Bölgede çalışmalara başlayan belediye ekipleri, Derince Mahallesi'nde 15 evin hasar gördüğünü belirledi. Ekipler, ağaçların devrilmesi sonucu kapanan yolları açtı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, fırtınanın zarara yol açtığı mahallelerde incelemelerde bulundu.

En çok hasarın Derince'de olduğunu kaydeden Tokat, "Fırtınadan dolayı can kaybının olmaması sevindirici. Asıl şiddetli yağmur cuma günü gelecek. Vatandaşlarımızın daha fazla zarar görmemesi için gerekli müdahaleleri yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Belediyenin tüm birimleriyle bölgede olduğunu anlatan Tokat, gerekli tespitlerin ardından öncelikli müdahaleleri gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Ekipler, fırtına ve yağış nedeniyle zarar gören mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.

AA

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