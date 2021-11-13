Türkiye Muğla'da görüntülendi! Kıyılarda görülen köpek balıkları ne anlama geliyor?

Muğla'da görüntülendi! Kıyılarda görülen köpek balıkları ne anlama geliyor?

Türkiye

Muğla'da görüntülendi! Kıyılarda görülen köpek balıkları ne anlama geliyor?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Filiz, Ortaca ilçesinin Sarıgerme Plajı açıklarında avlanırken görüntülenen köpek balıklarının; denizlerin sağlıklı olduğunun göstergesi olduğunu söyledi.

13 Kasım 2021, Cumartesi 19:24 Son Güncelleme:
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Ortaca ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki dünyaca ünlü Sarıgerme Plajı’nda köpek balıkları zaman zaman kıyıya 3 metre mesafeye kadar yaklaştı. Önceki gün sahil kesiminde gezintiye çıkan Servet Şimşek, 6 köpek balığını cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntüledi. Şimşek, "Sahilden açık mesafede camgöz ve kum türü köpek balıkları görüyorduk. Ancak kıyıya bu kadar yakın ilk kez görüyoruz. Büyük bir şaşkınlık içerisindeyim" dedi.

’CÜSSE VE DONANIM OLARAK TEHLİKEYE SAHİPLER’

MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Filiz, gündem konusu haline gelen köpek balıklarıyla ilgili olarak bugün DHA’ya açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Filiz, kıyılara köpek balığı gelmesi nedeniyle tedirginlik yaşandığını belirterek, "Bizler araştırmacı olarak köpek balıklarını kıyılarda görebiliyoruz. Ortaca’da görülenler genç bireyler. Avlanmak için kıyıya yaklaştıklarını düşünüyorum. İnsanların çektikleri görüntüler sayesinde veri sahibi oluyoruz.

Bu verileri işleyerek daha büyük bir fotoğrafa bakarak yorum yapma fırsatı buluyoruz. Görüntüleri paylaşanlara teşekkür ediyorum. Köpek balıklarının Muğla’da yaşaması denizlerimizin sağlıklı olduğunun göstergesidir. Cüsse ve donanım olarak tehlikeye sahipler" dedi.

DHA

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