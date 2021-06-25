Türkiye Muğla'da korkunç kaza! Ölüler ve yaralılar var

Muğla'da korkunç kaza! Ölüler ve yaralılar var

Türkiye

Muğla'da korkunç kaza! Ölüler ve yaralılar var

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan kimliği belirlenemeyen bir kişi de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

25 Haziran 2021, Cuma 02:05 Son Güncelleme:
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Gürsoy Dönmez idaresindeki otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Çırpı Kavşağı'nda, Halil Can Çakal yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Atlan Küçükkaplama ile Samara Akmatbekova’nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Gürsöy Dönmez, Kemal Yılmaz Topçuoğlu, Adnan Küçükkaplama, Halil Can Çakal ile kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan kimliği belirlenemeyen bir kişi de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA

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