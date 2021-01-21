Muğla'da korkutan deprem: Denizin çekilme nedeni deprem mi?
Dün gece meydana gelen depremin ardından Muğla'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Öte yandan Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi.
21 Ocak 2021, Perşembe 16:03 Son Güncelleme:
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AFAD'ın geçtiği bilgiye göre; Muğla'da merkez üssü Marmaris olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 15.28'de meydana gelirken, Muğla genelinde hissedildi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak tahmin edildi.
Muğla dün gece de sarsıldı
Muğla'da dün 23:35'te de Marmaris ilçesine 52.67 km uzaklıkta 3.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Sarsıntının derinliği 30.76 km olarak saptandı.
Denizin çekilme nedeni deprem mi?
Öte yandan hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü Akyaka Mahallesi'nde sahile gidenler suların çekildiği noktalarda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy, AA muhabirine, bölgede, mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun 20-25 metreye kadar çekildiğini söyledi. Denizdeki çekilmenin depremlerle ilgisi olmadığını belirten Önsoy, "Büyük oranda açıkta oluşan fırtınalara ve gelgite bağlı bir çekilme. Deniz seviyesi birkaç gün içinde eski haline gelecektir" dedi. Bölgedeki balıkçılar sahilde her yıl aynı dönemde deniz suyunda çekilme olduğunu aktardı.