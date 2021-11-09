Türkiye Muğla'da korkutan orman yangını!

Muğla'da korkutan orman yangını!

Türkiye

Muğla'da korkutan orman yangını!

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan bir zeytinlik alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

09 Kasım 2021, Salı 17:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ege ve Akdeniz bölgesini yaz aylarında etkisi altına alan orman yangınları korkutmaya devam ediyor. Muğla'nın Milas ilçesi Lavranda Ketendere mevkisinde 16.30 sıralarında zeytinlik alanda yangın çıktı.


Alevler kısa sürede ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye'nin böyle bir sorunu yok
Hakan Çelik
Murat Çelik
Karantina günlükleri-3
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Çiğdem Aydın’ı uğurlarken
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İhtimaldir
Rauf Tamer
Banu Şen
Zeytinin ve zeytinyağının başkenti: Milas
Banu Şen
Şirin Sever
İstanbul'da çok güzel şeyler oluyor
Şirin Sever
Erkut Can
İstanbul Sözleşmesi yaşatacak ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika haberi... Malatya'da bina çöktü! Enkazdan çıkarılan yaralı sayısı 13 oldu