Muğla'da korkutan orman yangını!
Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan bir zeytinlik alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
09 Kasım 2021, Salı 17:26 Son Güncelleme:
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Ege ve Akdeniz bölgesini yaz aylarında etkisi altına alan orman yangınları korkutmaya devam ediyor. Muğla'nın Milas ilçesi Lavranda Ketendere mevkisinde 16.30 sıralarında zeytinlik alanda yangın çıktı.
Alevler kısa sürede ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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