Muğla’da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Muğla’nın Milas ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
15 Ağustos 2021, Pazar 22:18 Son Güncelleme:
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Kargıcak Mahallesi’ndeki zeytinlik ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işçileri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına 2 helikopter, 3 TOMA, 5 arazöz ve 3 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangında 4 hektarlık alan zarar gördü.
AA
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