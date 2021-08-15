Türkiye Muğla’da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla’da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Türkiye

Muğla’da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla’nın Milas ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

15 Ağustos 2021, Pazar 22:18 Son Güncelleme:
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Kargıcak Mahallesi’ndeki zeytinlik ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işçileri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına 2 helikopter, 3 TOMA, 5 arazöz ve 3 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangında 4 hektarlık alan zarar gördü.

AA

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