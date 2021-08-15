Kargıcak Mahallesi’ndeki zeytinlik ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işçileri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına 2 helikopter, 3 TOMA, 5 arazöz ve 3 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangında 4 hektarlık alan zarar gördü.

AA