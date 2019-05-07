Muğla’da ölü sayısı 3'e yükseldi
Muğla’nın Milas ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi
Muğla'da 5 Mayıs’ta meydana gelen kazada, Yılmaz Alık yönetimindeki Bodrum-İstanbul seferini yapan Metro seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, Milas-İzmir kara yolu Aydınlıkevler mevkisinde devrilmişti.
42 KİŞİ YARALANMIŞTI
Feci kazada 2 kişi ölmüş, 42 kişi yaralanmıştı.
Yolculardan Kamil Evren de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece ölü sayısı 3'e yükseldi.