Muğla’da ölü sayısı 3'e yükseldi

Muğla’nın Milas ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi

07 Mayıs 2019, Salı 22:56
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Muğla’da ölü sayısı 3'e yükseldi

Muğla'da 5 Mayıs’ta meydana gelen kazada, Yılmaz Alık yönetimindeki Bodrum-İstanbul seferini yapan Metro seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, Milas-İzmir kara yolu Aydınlıkevler mevkisinde devrilmişti.

42 KİŞİ YARALANMIŞTI

Feci kazada 2 kişi ölmüş, 42 kişi yaralanmıştı.

Yolculardan Kamil Evren de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece ölü sayısı 3'e yükseldi.

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