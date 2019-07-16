Muğla’da orman yangını

Muğla’nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Karacahisar Mahallesi Gökçepınar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

16 Temmuz 2019, Salı 15:12 Son Güncelleme:
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Muğla’da orman yangını

Karacahisar Mahallesi Gökçepınar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. 

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere 5 helikopter, 12 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.  AA

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