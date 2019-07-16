Muğla’da orman yangını
Muğla’nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Karacahisar Mahallesi Gökçepınar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Karacahisar Mahallesi Gökçepınar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere 5 helikopter, 12 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. AA