Muğla’da orman yangını

Karacahisar Mahallesi Gökçepınar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere 5 helikopter, 12 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. AA