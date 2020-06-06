Türkiye Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını

Türkiye

Muğla'da orman yangını

Muğla Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye Antalya ve İzmir'den destek amaçlı helikopterler geldi.

06 Haziran 2020, Cumartesi 13:49 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Antalya ve İzmir'den de bölgeye destek amaçlı 2 helikopter sevk edildiği belirtildi.

Demirciler Mahallesi Hayıtlı Mevkii'ndeki ormanlık alanda, bugün saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler; orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler, sevk edildi. Orman işçileri ile arazözler karadan, helikopterle ise havadan müdahaleye başlandı. Antalya ve İzmir'den de bölgeye destek amaçlı 2 helikopter sevk edildiği belirtildi. Yangının etrafının çevrildiği, şu an için yayılmasının engellendiği belirtildi.

DHA


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