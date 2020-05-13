Türkiye Muğla'da tüm alanlarda maske kullanımı zorunlu oldu

Muğla'da tüm alanlarda maske kullanımı zorunlu oldu

Türkiye

Muğla'da tüm alanlarda maske kullanımı zorunlu oldu

Muğla'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Mayıs itibarıyla dışarıya çıkan herkesin maske takması zorunlu hale getirildi.

13 Mayıs 2020, Çarşamba 18:18 Son Güncelleme:
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Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vali Esengül Civelek başkanlığında toplanan İl Hıfzısıhha Kurulu, Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni kararlar görüşüldü. Toplantıda, bulaşma yayılım hızının düşürülmesi amacıyla valilik tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddesi uyarınca bazı kararların alınması ihtiyacı duyulduğu belirtildi. Karara göre vatandaşlar evlerinden çıktıkları andan itibaren maske kullanacak. Maske kullanımı pazar yerleri, market, toplu çalışılan iş yerleri, toplu taşıma araçları, cadde, sokak, park, alışveriş merkezi gibi açık ve kapalı alanlarda zorunlu oldu.

Kararlara uymayanlara para cezası uygulanacak

Diğer yandan Yenidoğan İşitme Tarama Programı kapsamında, yenidoğan her bebeğin ilk testi hastaneden taburcu olmadan önce yapılacak.

İşitme taramasından kalan bebeklerin tekrar testleri için 31 Mayıs sonrasına randevu verilecek. İlde referans merkezi olmaması nedeniyle işitme tarama sevkli bebeklerin il dışına gitme durumları 31 Mayıs sonrasına ertelenecek.

Alınan kararlara uymayanlara ise idari para cezası uygulanacak.

AA


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