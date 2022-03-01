Türkiye Muğla'da yaşlı çift el ele tutuşup denize atladı

Muğla'da yaşlı çift el ele tutuşup denize atladı

Türkiye

Muğla'da yaşlı çift el ele tutuşup denize atladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde el ele tutuşup denize atlayan yaşlı çift Bodrum Belediyesi tarafından otele yerleştirildi.

01 Mart 2022, Salı 17:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Muğla’nın Bodrum ilçesinde el ele tutuşup denize atlayan ve vatandaşlar tarafından kurtarılan yaşlı çift taburcu edildi. Çiftin damatları ile sorun yaşadıkları ve bu yüzden evden ayrıldıkları öğrenilirken, Bodrum Belediyesi tarafından otele yerleştirildiler.

Olay, 28 Şubat Pazartesi günü Bodrum Liman Başkanlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli oldukları öğrenilen 74 yaşındaki İsmail İ. ile 69 yaşındaki Hülya İ., yaşadıkları ailevi problemler sebebiyle ele ele tutuşup denize atladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar çifti kurtarmak için seferber oldu. Limanda bağlı teknelerin üzerine çıkan vatandaşlar, boğulmak üzere olan çifti son anda kurtardı. İhbar üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri de olay yerine geldi. Çift denizden çıkartıldıktan sonra olay yerine gelen ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



6 AY ÖNCE ÇOCUKLARINA DESTEK OLMAK İÇİN GELMİŞLER

Çift, 6 ay önce Bodrum’da yaşayan işleri bozulunca ekonomik anlamda zorluk yaşayan kızı ve damadına yardım etmek için geldiklerini ifade etti. Evde damatları ile yaşadıkları tartışmanın ardından evden ayrılıp pansiyona yerleştiklerini söyleyen çift, dün de el ele tutuşarak intihar girişiminde bulunduklarını belirtti. Yaşlı çift son olarak bir daha kızı ve damadının yaşadığı eve dönmek istemediklerini dile getirdi.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Rusya’nın işgali dünyayı birleştirdi
Hakan Çelik
Murat Çelik
Muhalefette yeni dönem
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Ukrayna direnişçileri hesapları bozdu…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Akılda kalan
Rauf Tamer
Banu Şen
Balık hem bereket hem sağlık
Banu Şen
Şirin Sever
Putin 'Beni niye sevmedin' diyen toksik sevgili gibi...
Şirin Sever
Erkut Can
Putin gördüğü rüyayı yaşatıyor
Erkut Can
Murat Gülderen
Çocuk gelişimini hızlandıran oyunlar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmani'yi resmi törenle karşıladı