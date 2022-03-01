Muğla’nın Bodrum ilçesinde el ele tutuşup denize atlayan ve vatandaşlar tarafından kurtarılan yaşlı çift taburcu edildi. Çiftin damatları ile sorun yaşadıkları ve bu yüzden evden ayrıldıkları öğrenilirken, Bodrum Belediyesi tarafından otele yerleştirildiler.

Olay, 28 Şubat Pazartesi günü Bodrum Liman Başkanlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli oldukları öğrenilen 74 yaşındaki İsmail İ. ile 69 yaşındaki Hülya İ., yaşadıkları ailevi problemler sebebiyle ele ele tutuşup denize atladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar çifti kurtarmak için seferber oldu. Limanda bağlı teknelerin üzerine çıkan vatandaşlar, boğulmak üzere olan çifti son anda kurtardı. İhbar üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri de olay yerine geldi. Çift denizden çıkartıldıktan sonra olay yerine gelen ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.









6 AY ÖNCE ÇOCUKLARINA DESTEK OLMAK İÇİN GELMİŞLER

Çift, 6 ay önce Bodrum’da yaşayan işleri bozulunca ekonomik anlamda zorluk yaşayan kızı ve damadına yardım etmek için geldiklerini ifade etti. Evde damatları ile yaşadıkları tartışmanın ardından evden ayrılıp pansiyona yerleştiklerini söyleyen çift, dün de el ele tutuşarak intihar girişiminde bulunduklarını belirtti. Yaşlı çift son olarak bir daha kızı ve damadının yaşadığı eve dönmek istemediklerini dile getirdi.



