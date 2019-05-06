Muğla’daki FETÖ/PDY çatı davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Muğla’daki "çatı oluşumuna" yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 9’u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

06 Mayıs 2019, Pazartesi 14:20
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Muğla’daki FETÖ/PDY çatı davası

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı. Mahkeme heyeti, duruşmada sanıklar ile avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını dinledi. Haklarındaki iddiaları kabul etmeyen tutuklu sanıklar, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek, duruşmayı 21 Mayıs’a erteledi.

AA

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