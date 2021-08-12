Türkiye Muğla'daki orman yangınlarında 38 bin 715 kişi tahliye edildi

Muğla'daki orman yangınlarında 38 bin 715 kişi tahliye edildi

Türkiye

Muğla'daki orman yangınlarında 38 bin 715 kişi tahliye edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinin ardından Köyceğiz, Milas, Bodrum, Kavaklıdere, Seydikemer, Menteşe, Yatağan, Dalaman ve Fethiye’deki orman yangınlarında 62 mahallede 13 bin 768 hane ve 38 bin 715 kişi tahliye edildi. Yangın ekiplerine destek veren bir kişi yaşamını yitirirken, 746 kişi hastanelere sevk edildi, 7 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Söndürme çalışmalarına 12 bin 352 personel, 2 bin 870 araç, 7 uçak, 39 helikopter, 2 İHA ve 66 TOMA ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri katıldı.

12 Ağustos 2021, Perşembe 01:25 Son Güncelleme:
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Muğla Valiliği’nce yapılan bilgilendirme açıklamasında, "Orman yangınlarının başladığı ilk andan itibaren ormanlarımızı korumak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla devletimizin tüm kurumları ve imkanları seferber edilmiştir. Orman yangınlarına ekiplerce çok hızlı bir şekilde havadan, karadan, denizden müdahalede bulunulmuş ve olağanüstü bir mücadele sergilenmiştir. Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 12 bin 352 personel, 2 bin 870 araç, 7 uçak, 39 helikopter, 2 İHA ve 66 TOMA ile müdahalede bulunulmuş ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 Korvet, 23 bot, 364 personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 3 can kurtarma botu, 1 Rhib bot, 1 römorkör ve 96 personel, Denizcilik Genel Müdürlüğü 7 römorkör ve 34 personel, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 5 çıkarma gemisi ile çalışmalara destek vermiştir" ifadelerine yer verildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA (DHA)

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