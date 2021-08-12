Muğla Valiliği’nce yapılan bilgilendirme açıklamasında, "Orman yangınlarının başladığı ilk andan itibaren ormanlarımızı korumak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla devletimizin tüm kurumları ve imkanları seferber edilmiştir. Orman yangınlarına ekiplerce çok hızlı bir şekilde havadan, karadan, denizden müdahalede bulunulmuş ve olağanüstü bir mücadele sergilenmiştir. Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 12 bin 352 personel, 2 bin 870 araç, 7 uçak, 39 helikopter, 2 İHA ve 66 TOMA ile müdahalede bulunulmuş ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 Korvet, 23 bot, 364 personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 3 can kurtarma botu, 1 Rhib bot, 1 römorkör ve 96 personel, Denizcilik Genel Müdürlüğü 7 römorkör ve 34 personel, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 5 çıkarma gemisi ile çalışmalara destek vermiştir" ifadelerine yer verildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA (DHA)



