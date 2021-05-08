Gündem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem!

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem!

Gündem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 14.41'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

08 Mayıs 2021, Cumartesi 15:19 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 14.41'de ve 7,06 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 32,45 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında "Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.


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