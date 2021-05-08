Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 14.41'de ve 7,06 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 32,45 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında "Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.



