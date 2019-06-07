Milas'a bağlı Sarıçay Mahallesi Nergis Tepe mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 9 helikopterle havadan, 20 arazöz ve 150 kadar orman işçisiyle de karadan müdahale edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Arazi yapısı nedeniyle ekipler yangına güçlükle müdahale etti.

Kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanan yangında ilk belirlemelere göre 2 hektar orman alanı zarar gördü. AA



