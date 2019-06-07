  • Haberler
  • Gündem
  • Muğla'nın Milas ilçesinde 2 hektar ormanlık alan kül oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde 2 hektar ormanlık alan kül oldu

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

07 Haziran 2019, Cuma 15:39 Son Güncelleme:
A A
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 hektar ormanlık alan kül oldu

Milas'a bağlı Sarıçay Mahallesi Nergis Tepe mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 9 helikopterle havadan, 20 arazöz ve 150 kadar orman işçisiyle de karadan müdahale edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Arazi yapısı nedeniyle ekipler yangına güçlükle müdahale etti.

Kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanan yangında ilk belirlemelere göre 2 hektar orman alanı zarar gördü. AA


BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...