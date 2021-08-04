Muğla'ya karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi
Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek amacıyla Ören ve Milas'a Milli Savunma Bakanlığı tarafından karakol botu ile çıkarma gemisi sevk edildi.
04 Ağustos 2021, Çarşamba 10:10 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nca Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarında ihtiyaç halinde halkı denizden tahliye etmek için bir karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildiği duyuruldu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Muğla’daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç halinde bölgedeki vatandaşlarımızı denizden tahliye etmek maksadıyla, Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk edilmiştir" denildi.
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