Muğla'nın Ula ilçesindeki Doğu Roma İmparatorluğu'ndan kalma kalede kazı çalışmaları da sürüyor. Çalışmalarda kalenin duvarlarının yanı sıra, bir şapel, 7 mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Muğla'da Gökova Mahallesi'nde tarihi milattan önce 2 bin 700 yıl öncesine dayanan İdyma Antik Kenti'nin uzantısı Akyaka Mahallesi'ndeki Doğu Roma İmparatorluğu'ndan kalma kalede, 10 ay önce başlanan kazı ve konservasyon çalışmaları devam ediyor.

7 KAYA MEZARI VE ÇOK SAYIDA MEKAN

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle Muğla Valiliği ile Ula Belediyesi desteğinde sürdürülen çalışmalarda, kalenin yaklaşık 600 metre uzunluğundaki duvarlarının yanı sıra bir şapel, 7 kaya mezarı ve çok sayıda mekan açığa çıkartıldı.

ZİYARETÇİLERİN DE İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Abdulkadir Baran'ın kazı başkanlığında, Dr. Nil Dirlik'in alan sorumlusu olarak görev aldığı çalışmalar ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

İdyma Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Baran, milattan önce 7'nci yüzyılda başlayan yerleşimin, sur çevirmesiyle, ana kentin bir mahallesi olarak başladığını belirtti.

SAVAŞILMADAN BEYLİK DÖNEMİNDE EL DEĞİŞTİRİYOR

Baran, "Milattan sonra Doğu Roma İmparatorluğu buraya Garnizon Kalesi'ni inşa etmiş. Savaşılmadan beylik döneminde kale el değiştiriyor. Osmanlı döneminde kalenin yer yer iskan edildiğini görmüş olduk. Kalenin kuzey kısmı, antik yerleşiminin kuleleri üzerine inşa edilmiş. Muğla'nın kültürel zenginliğine katkıda bulunduğumuz için mutluyuz" dedi.

Doç. Dr. Baran, çalışmalarının kalenin duvarlarını açmak üzerine olmadığını ifade ederek, "Doğu Roma İmparatorluğu döneminde yapılan kalenin duvarı yaklaşık 600 metre uzunluğuna sahip. Duvarlar harçlı olduğu için çok iyi korunmamış. Sağlamlaştırmayı yaptıktan sonra alt tabadaki kazılara geçeceğiz" dedi.

KAYSERİ'DE DEFİNECİ TAHRİBATI

Kayseri'de kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki Büget Mahallesi'nde, Doğu Roma İmparatorluğu döneminden kalma 2 bin yıllık kaya mezarlar yer alıyor.

Özel olarak inşa edilen kaya mezarlar geçen süreçte defineciler tarafından tahrip edildi. Defineciler, kaya mezarların kapaklarını çalarak, içini tamamen boşalttı. Mezarlardan geriye kaya parçası kaldı.

Büget Mahallesi Muhtarı Haydar Oyardı, "Burada geçmişte Romalılar yaşamış. Tabi tam tarih yazmadığı için mezarları bulunanların kimlere ait olduğunu bilmiyoruz. Mezarları burada. Mezarlar tahrip olmuş. Kayanın üzerine kazılmış kapaklı mezarlar bulunuyor. Bu mezara cesetler konulduktan sonra üzeri kapakla kapatılıyormuş.Fakat tahrip olmuş. Kapakları da götürmüşler. Mezarlar boş kalmış. Yani mezarların içinde bir şey kalmamış. Defineciler burayı tahrip etmeye devam ediyorlar" diye konuştu.

'TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYORUZ'

Bölgede kaya mezarların dışında mağaraların da olduğunu söyleyen Oyardı, "Buranın turizme kazandırılması için yetkililerden yardım istiyoruz. Bize yardımcı olsunlar. Buraların temizliğini yaptıralım istiyoruz. Ziyaretçiler buraya gelip, rahatlıklar görsünler. Burada ne olduğunu herkes bilsin" dedi.