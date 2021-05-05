Evcil Dostlar Muhabbet kuşunun Sivasspor tezahüratları

Muhabbet kuşunun Sivasspor tezahüratları

Evcil Dostlar

Muhabbet kuşunun Sivasspor tezahüratları

Sivas'ta sahibinin Sivasspor taraftarı gibi yetiştirdiği Japon muhabbet kuşu Bulut, yaptığı tezahüratlarla dikkati çekiyor.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 12:11 Son Güncelleme:
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Sivasspor'un sosyal medya hesaplarından paylaştığı ve Kümbet Mahallesi'nde yaşayan Sivasspor taraftarı Ömer Bayrak'a ait "Bulut"un kırmızı-beyazlı ekip lehine yaptığı tezahürat videosu taraftarlardan beğeni topluyor.



Muhabbet kuşu Bulut, "Gradel gol gol gol", "Kırmızı-beyaz, şampiyon Sivas", "Sabaha kadar buradayız" ve "Sivaslıyız gardaş" şeklinde tezahürat yapabiliyor.

AA

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