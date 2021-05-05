Muhabbet kuşunun Sivasspor tezahüratları
Sivas'ta sahibinin Sivasspor taraftarı gibi yetiştirdiği Japon muhabbet kuşu Bulut, yaptığı tezahüratlarla dikkati çekiyor.
05 Mayıs 2021, Çarşamba 12:11 Son Güncelleme:
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Sivasspor'un sosyal medya hesaplarından paylaştığı ve Kümbet Mahallesi'nde yaşayan Sivasspor taraftarı Ömer Bayrak'a ait "Bulut"un kırmızı-beyazlı ekip lehine yaptığı tezahürat videosu taraftarlardan beğeni topluyor.
Muhabbet kuşu Bulut, "Gradel gol gol gol", "Kırmızı-beyaz, şampiyon Sivas", "Sabaha kadar buradayız" ve "Sivaslıyız gardaş" şeklinde tezahürat yapabiliyor.
AA