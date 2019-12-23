Muhabir dilenci kılığına girdi

CNN TÜRK'te Cem Seymen tarafından sunulan A'dan Z'ye programı için Dilenci dosyası 'Vicdan Sömürenler' üzerine çalışan programın muhabiri Sema Akbulut dilenci kılığına girdi.

Cuma namazı çıkışında İstanbul Fatih'teki Fatih Camii önüne giden Akbulut, kucağındaki Eylül adını verdiği oyuncak bebekle merdivenlere oturup el açtı. Akbulut, yoldan geçenlerin verdiği paralarla bir saatte 82 lira toplamayı başardı.

Dilenci kılığına giren muhabire, saat ilerledikçe para verenler artmaya başladı ve beklenmedik anda polisler dilenen muhabirin başına geldi. Ekiplere sosyal deney olduğunun açıklanması üzerine polislerin olay yerinden ayrılması ile birlikte deney kaldığı yerden devam etti.

Kedinin gelmesi ile paralar arttı

Bir ara dilencinin yanına bir sokak kedisi geldi. Kedinin gelmesi dilenciye para verilmesini daha da arttırdı.







