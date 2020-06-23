Türkiye Muhabir, dolu yağışında yaralandı

Muhabir, dolu yağışında yaralandı

Türkiye

Muhabir, dolu yağışında yaralandı

İstanbul Beşiktaş'ta etkisini gösteren rüzgar ve dolu yağışı canlı yayında muhabirin yaralanmasına sebep oldu.

23 Haziran 2020, Salı 14:09 Son Güncelleme:
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İstanbul'da şiddetli fırtına etkili olurken o anları canlı yayında izleyicilere aktaran A Haber muhabiri zor anlar yaşadı. Şiddetli fırtınanın etkisi ile ağaçtan kopan dal parçasının kafasına çarpması ile yaralanan muhabir canlı yayında korku dolu anlar yaşadı.

Muhabir canlı yayında yaşadığı zor anları şu sözlerle duyurdu:

Biz Beşiktaş'tayız. Burada durmakta oldukça zorlanıyoruz. Çok fazla dolu yağışı var. Yollar adeta göle döndü şu an. Sadece 3 dakika içinde yollar bu hale geldi. Trafik kilitlendi, araçlar ilerleyemiyor. Şu an yayın yapmak çok zor, hem sağanak hem dolu yağışı var. Gözümü açamıyorum. Şu an kafamıza ağaç düştü.


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