Muhalefet kimi cumhurbaşkanı adayı olarak gösterecek?

Abdulkadir Selvi'nin o yazısı:

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Abdullah Gül’ün CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değil” dedi.

Özel’in sözlerinin mürekkebi kurumadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV’nin yayınında “Abdullah Gül’ün ismi geçince korkuyorlar. Neden korkuyorsunuz?” diye konuştu. Böylece Kılıçdaroğlu’nun Abdullah Gül’den vazgeçmediği anlaşıldı. Kılıçdaroğlu, 24 Haziran 2018 seçimlerinde ortak aday çıkarmak istedi. Ama hem CHP’den gelen tepkiler, hem Meral Akşener’in kararlı tavrı nedeniyle başarılı olamadı.

Bu tespiti yaptıktan sonra CHP liderinin tercihinin yanlış ama önerdiği yöntemin doğru olduğunu belirtmek isterim. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayına ittifak olarak karar vereceklerini söylüyor. Ama “Benim adayım Abdullah Gül” havasında. Ama anketlerde Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener, Abdullah Gül’ü tam ikiye katlıyorlar. Metropoll’ün anketinde Erdoğan’ın karşısında Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 43.5’ken, Mansur Yavaş’ı isteyenlerin oranı yüzde 43’e ulaşıyor. Gül ise Meral Akşener ve Muharrem İnce’nin de gerisinde. Yüzde 22.5’le beşinci sırada yer alıyor. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda önemli bir açıklama Meral Akşener’den geldi. Akşener, “Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye’nin önünü tıkamam” dedi. Akşener, geçen seçimde tek başına aday olmuştu ama bu kez yeniden tek başına aday olmayacağı sinyalini veriyor. Meral Akşener bir görüşmemizde 24 Haziran 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak yüzde 7.3 aldığına işaret ederek, “Bu sonuca göre yeniden cumhurbaşkanı adayı olmam” demişti. Ancak MHP Lideri Bahçeli’nin “Evine dön” çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da güçlü bir şekilde destek vermesiyle Meral Akşener’in eli çok güçlendi. Millet ittifakının ortak adayı olma fırsatını yakaladı. Zaten Metropoll’ün anketinde de yüzde 38.3’e çıkıyor. Az bir oran değil. Bu bir. Bir de ikinci formül var.

Kılıçdaroğlu’nun günlünde yatan aslan Abdullah Gül gibi görünüyor ama Akşener kendisi olmazsa Ekrem İmamoğlu’nu önerebilir. Bu yönde duyumlarım var.

Bence Abdullah Gül formülüne ikinci bir darbe de Muharrem İnce’nin çıkışıyla geldi.

Gül, denklem dışına çıkarken Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener isimleri önplana çıkmaya başladı.

HDP'nin başından beri haberi var mıydı?

HDP’den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını araştırmak üzere Meclis’te kurulan Hazırlık Komisyonu raporunu Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na sundu. Hazırlık Komisyonu Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması kararını oybirliğiyle almıştı.

Hazırlık Komisyonu Başkanı AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya, “HDP’nin başından beri haberi vardı” diyor. Hazırlık Komisyonu üyesi HDP milletvekili Züleyha Gülüm’ün, “Kadının beyanı esastır” yaklaşımı da raporda yer alıyor.

D.K.'nin onur mücadelesi

Tuma Çelik’in cinsel istismarı nedeniyle eşinden boşanıp yuvası yıkılan D.K.’nın mesajlarını inceledim. Orada bir kadının çırpınışı yer alıyor. Nitelikli cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Tuma Çelik’in ise olaydan sonra dahi tehdit mesajlarını görüyorsunuz. Onların bir kısmını paylaşmak istiyorum.

Sonuçlarını bir daha düşün

D.K.: Aile hayatımı bitirdin yok ettin beni. Adi şerefsiz yuvamı dağıttın.

Tuma Çelik: Lütfen kendine gel ve saçmalamaktan vazgeç.

D.K.: Kaç kişinin canını yaktın.

Tuma Çelik: Herkes hata yapar ve hayat pişmanlıklarla doludur. Yazdıklarına bir daha bak. Devam etme. Bir de yazmadan önce sonuçlarını bir düşün sonra yaz.

D.K.: Şerefsiz.

Tuma Çelik: Lütfen biraz normal olmaya çalış. Sakinleş ve evine ailene dön.

D.K.: Şerefsiz benim aile hayatımı bitirdin.

'Gerisini sen düşün' tehdidi

D.K.: Tuma Çelik yolun sonuna geldik

Tuma Çelik: O zaman sen bilirsin.

D.K.: Tmm.

Tuma Çelik: Gerisini sen düşün

Tuma Çelik: Sen istedin

D.K.: Ben boşandıktan sonra bu dünya yıkılsın ve dünyanın diğer ucuna da gitsen bana yaptıklarının hesabını vereceksin.

Tuma Çelik: Saçmalamaktan ve yazmaktan vazgeç. İyileşmene bak.

D:K.: Hayatımı çaldın

Tuma Çelik: O zaman sen de saçma sapan yazılar yazmaktan, kendine herkese zarar vermekten vazgeç.

Yazma yoksa rahat bırakmam

D.K.: Sen nasıl kayıt altına almışsan benim de telefonumda kayıtlı.

Tuma Çelik: O zaman yazmaktan vazgeç.

Tuma Çelik: Hemen şimdi.

Tuma Çelik: Yazma yoksa rahat bırakmam.

Yıldırım'ı ilk arayan Erdoğan oldu

ESKİ başbakanlardan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Hanım’ın COVID-19 testi pozitif çıktı. Binali Yıldırım’a Erzincan gezisinde eşlik eden sağ kolu Ömer Sertbaş’ın testi de pozitif çıktı. Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’daydı. “Adeta cennetten bir köşe” diye Dumanlı Yaylası’ndan görüntü paylaştı. “Müthiş heyecan verici bir şey” anonsu ile Erzincan-Kemah arasında katıldığı raftingden görüntüler paylaştı. Çok zinde görünüyordu. Erzincan’dayken bir şey hissetmemişler. Ağrıları Ankara’ya dönüşte başlamış. Semiha Hanım’ın ısrarı üzerine sabah test yaptırmaya karar vermişler. Sonuç pozitif. Erzincan’daki etkinlikler sırasında kaptıklarını düşünüyorlar. Tedavileri evde gerçekleştirilecek. Binali Bey, test sonuçlarının pozitif çıktığını kamuoyuna 14.01’de attığı tweet’le duyurdu. O saatten itibaren telefonları susmadı. Ama daha sonuçlar kamuoyuna açıklanmadan çok önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a haber verilmiş. Binali Yıldırım’ı ilk arayanlardan biri Erdoğan olmuş. Cumhurbaşkanı hem “Geçmiş olsun” demiş hem de moral vermiş. Telefonda şakalaşmışlar. Aralarında şöyle bir diyalog yaşanmış:

Erdoğan: Geçmiş olsun Binali Bey, ne oldu ya?

Yıldırım: Ne olsun, olan oldu.

Erdoğan: Hadi tekrar geçmiş olsun.



