Siyaset Muhalefet liderleri işaret diliyle “Memleketim” dedi

Muhalefet liderleri işaret diliyle “Memleketim” dedi

Siyaset

Muhalefet liderleri işaret diliyle “Memleketim” dedi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde muhalefet partisi liderleri işitme engelliler için anlamlı bir klibe imza atarak Ayten Alpman’ın “Memleketim” şarkısını işaret diliyle seslendirdi.

03 Aralık 2021, Cuma 14:49 Son Güncelleme:
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 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde muhalefet liderleri engelliler için anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza attı.

 Ayten Alpman’ın “Memleketim” şarkısını işaret diliyle seslendirildiği klipte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile sağlık çalışanları, çiftçiler ve esnaflar yer aldı. Sosyal medyada yayınlanan klip kısa sürede büyük ilgi görürken, vatandaşlar da destek mesajları gönderdi.

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