MKEK anonim şirket olarak yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifine muhalefeten gelen ‘özelleştirme’ eleştirisi üzerine AK Parti, kurumun özelleştirilmeyeceğinin kanunda net bir şekilde yer alması için önergeyle düzenlemeye gidecek. Öte yandan Türkiye, MKEK’in anonim şirket olmasını tartışırken çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Şirketin Altay tankının namlusunun basımı için gerekli 7 bin tonluk presi almak için 3,5 ay beklediği ortaya çıktı.

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKEK) anonim şirket statüsü kazandıran yasa teklifinin görüşmelerine bugün Milli Savunma Komisyonu’nda devam edilecek. Teklifin komisyonda kabul edilmesinin ardından bu hafta Meclis Genel Kurul gündemine getirilerek kanunlaştırılması hedefleniyor. Muhalefet partilerinin MKEK’nin özelleştirileceği gerekçesiyle eleştirdiği teklifin bugünkü görüşmelerinde 8. Maddeye, “Şirket, şirketin hisseleri ve bağlı ortaklıkları, satış, kiralama, işletme hakkının devri ve/veya başka tasarruflar yoluyla yerli ve yabancı özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine devri konu edilemez” şeklinde yeni bir madde eklenecek.

Önergenin gerekçesinde, “Ülke savunma sanayisinde stratejik öneme sahip olan MKE AŞ’nin şirket hisseleri ve bağlı ortaklarının satış kiralama işletme hakkının devri ve/veya sair başka tasarruflar yoluyla yerli ve yabancı özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine devre konu edilmemesi ve sermayesinin tamamı Hazine’de olacak şekilde faaliyetlerini sürdürmesinin kanun da daha açık bir şekilde hüküm altına alınması amaçlanmaktadır” denildi.

AK Parti önergeyle özelleştirme tartışmalarını sonlandırmayı hedeflerken, muhalefet partileri bu düzenlemeyi de yeterli bulmadıkların dile getiriyorlar. MKEK’nin anonim şirkete dönüştürülmeden de kurumda üretim, teknoloji ve personel açısından hedeflenen dönüşümün sağlanabileceğini dile getirerek, teklife karşı olduklarını ifade ediyorlar.

7 BİN TONLUK PRESİ 3,5 AYDA ALDIK

Yasa teklifinin ilk 7 maddesinin kabul edildiği oturumda Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, muhalefet milletvekillerinin yeni bir yasal düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin soruları üzerine şunları söyledi:

“Bizim ağır silahla ilgili fabrikamızda namlu basımında kullandığımız 3.500 tonluk bir presimiz var. Şimdi, ALTAY tankının namlusunun basımı için 7 bin tonluk pres gerekiyor. Genel Müdürlüğün bunu alması için kaynak var, arkadaşlar bu presi piyasa fiyatının yarısına buluyorlar, hemen almaları lazım ama izin süreci üç buçuk ay sürdü. Şirket olsa o gün karar verip gidip ertesi gün alabilir”

AR-GE MERKEZİ KURMA YETKİSİ YOK

MKEK’in, 2018’de 127 milyon, 2019’da 695 milyon, 2020 yılında 926 milyon kâr ettiğini, 2021’de 1,2 milyar, 2023’te 1,8 milyar kâr hedefi koyduğunu anlatan Dere, “MKEK KİT olduğu için AR-GE merkezi kurma yetkisi yok. Sektörde rekabet ettiği ASELSAN, ROKETSAN, TAI gibi firmalar ve özel sektör firmaları istediği AR-GE mühendisini, tasarımcıyı AR-GE merkezlerinde birçok indirimden, teşvikten yararlanarak istihdam edebiliyor ama Makine ve Kimya Endüstrisi kurumumuzun AR-GE merkezi kurma yetkisi yok” dedi.

YABANCI DİL BİLEN PERSONEL SAYISI 2

KİT olmasından dolayı personelle ilgili kısıtlamalarda yaşadıklarını anlatan Dere, “98 kişilik pazarlama birimimizde sadece 2 personelimiz yabancı dil biliyor. Bu şekilde, eline çantasını alıp, dünyanın dört bir tarafına dolaşıp ihracat yapacak bir yapıyı şu anki kadromuzda kurmamız çok mümkün görünmüyor” dedi.

ÖZELLEŞTİRME KANUNU’NDAN MUAF

Tartışmalı başlıklardan olan kurum bünyesindeki personelin özlük hakları ve işten çıkarılması konusunda ise Dere, “Hiçbir personelin işten çıkarılması söz konusu değil, kanunla bütün mali ve sosyal haklarının korunması amaçlandı. Kurumun 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun'a tabi olmayacağı 8’inci maddede yer alıyor” dedi.”

(Dünya/Canan Sakarya)