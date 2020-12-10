Tadını çok seveceğiniz muhallebili Kemalpaşa tatlısı tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için Muhallebili Kemalpaşa tatlısı tarifi arıyor ya da muhallebili Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Muhallebili Kemalpaşa tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...

Muhallebili Kemalpaşa tatlısı tarifi

Muhallebili Kemalpaşa tatlısı malzemeleri

Kemalpaşa tatlısı için:

1 paket Kemalpaşa tatlısı

2,5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Muhallebisi için:

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1,5 çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

1 paket vanilin

5 su bardağı süt

Muhallebili Kemalpaşa tatlısı yapılışı

Derin bir tencerede süt, şeker, buğday nişastası, un ve Hindistan cevizini birbirlerine karışana kadar çırpıcı ile iyice karıştırın. Muhallebiyi orta ateşte koyulaşana kadar karıştırarak pişirin. Fokurdamaya başlayınca altını kısın ve vanilini ekleyin, 5 dakika da bu şekilde pişirip, ocaktan alın. Ayrı bir tencerede su ve şekeri karıştırın ve kaynamaya bırakın. Kaynayan su ve şeker karışımının içerisine Kemalpaşa tatlısını atın ve şerbeti çekene kadar, yaklaşık 10 dakika pişirin. Sığ bir servis kasesi veya tart kalıbının içerisine Kemalpaşa tatlılarını güzelce yerleştirin. Üzerine muhallebiyi dökün ve her yerine eşi dağılmasını sağlayın. Oda sıcaklığına gelen tatlıyı 4 saat kadar da buzdolabında beklettikten sonra dilimleyerek servis edin.



