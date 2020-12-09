Muhallebili revani tarifi: Muhallebili revani nasıl yapılır?

Revani sevenlerin farklı bir alternatif olarak deneyebileceği muhallebili revani tarifi, evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için muhallebili revani tarifi arıyor ya da muhallebili revani nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Muhallebili revani tarifi, malzemeler, yapılışı ve püf noktaları...

Muhallebili revani tarifi

Muhallebili revani malzemeleri

Keki için:

3 adet yumurta

1/2 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı zeytinyağı(sıvı yağ)

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un(tepeleme)

1 paket kabartma tozu

1 adet limon kabuğu rendesi

Muhallebisi için:

3 su bardağı süt

3 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı (tepeleme)un

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

1 adet yumurta

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

Şerbeti için:

2,5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1/2 adet limonun suyu

Süslemek için:

50 gram Antep fıstığı

Muhallebili revani yapılışı

Öncelikle şerbeti hazırlayalım. Su ve şekeri bir tencereye alıp kaynayana dek karıştırın. Kaynamaya başlayınca 10 dakika boyunca kaynatın. Ardından içerisine limon suyunu da ilave edip 5 dakika daha kaynatın. Sonrasında şerbetin altını kapatın ve soğumaya bırakın.

Şerbeti hazırladıktan sonra sıra geldi keki yapmaya. Yumurta ve şekeri bir kapta şeker tamamen eriyene dek çırpın. Kek için gerekli olan diğer malzemeleri de ilave edip, kek karışımı tamamen homojen bir kıvama gelene dek çırpın. Dikdörtgen bir kek kalıbının, bir fırın kabının ya da bir borcam kabın dibine pişirme kağıdı serin ve hazırladığınız kek karışımını kaba dökün. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üstü kızarana dek yaklaşık 20 dakika pişmeye bırakın.

Muhallebisi için; vanilya ve tereyağı hariç diğer tüm malzemeleri bir tencereye alın ve sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana dek pişirin. Kaynadıktan sonra, ocağın altını kapatın ve içerisine toz vanilinle tereyağını ekleyin. Tereyağı eriyene dek hızlıca karıştırın. Keki fırından çıkardıktan sonra, 5 dakika kadar bekletin ve ardından fırın kabından çıkartın. Çıkarttıktan sonra bir bıçak yardımıyla keki enlemesine ortadan ikiye bölün. Alt parçasını fırın kabına geri yerleştirin ve üstüne hazırladığınız muhallebiyi boşaltın. Üstünü bir spatula yardımıyla düzleştirin ve kekin diğer yarısını da muhallebinin üstüne kapatın. Hazırladığınız şerbeti, revaninin üstüne gezdirin ve şerbetini çekmesi için bırakın. Muhallebili revani şerbetini çekip, soğuduktan sonra servise hazır. Üzerini süsleyip servis edin.



