Muhammara tarifi: Muhammara nasıl yapılır?
Aslında kahvaltılık salça olarak da bilinen muhammara tarifi, bir çocuğumuzun kahvaltıda en çok sevdiği lezzetlerden. Evde hazırlamak için muhammara tarifi arıyor yada muhammara nasıl yapılır merak ediyorsanız "muhammara tarifi (kahvaltılık salça tarifi), muhammara nasıl yapılır" haberimize göz atın.
27 Şubat 2020, Perşembe 13:45 Son Güncelleme:
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Sabah kahvaltılarının en güzel lezzetlerinden biri olan muhammara tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için muhammara tarifi arıyor yada muhammara nasıl yapılır merak ediyorsanız "muhammara tarifi (kahvaltılık salça tarifi), muhammara nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Muhammara tarifi
Muhammara malzemeleri
- 1 su bardağı domates salçası
- 1 su bardağı acı biber salçası
- 1 su bardağı süzme zeytinyağı
- 2 su bardağı ekmek kırıntısı
- 1 su bardağı ezilmiş ceviz
- 6 diş ezilmiş sarımsak
- 2 çay kaşığı karabiber
- 2 çay kaşığı kimyon
- 2 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
- 1 yemek kaşığı limon suyu veya nar ekşisi (isteğe bağlı)
Muhammara tarifi yapılışı:
Bütün malzemeleri karıştırma kabına alın ve iyice birbirine yedirene kadar karıştırın. Ağzı kapalı cam kavanoza doldurup dolapta muhafaza edin. İstediğiniz zaman servis yapabilirsiniz.