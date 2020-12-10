Türkiye Muhammed Avcı’nın Covid-19 testi pozitif çıktı

Muhammed Avcı’nın Covid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye

Muhammed Avcı’nın Covid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı’nın Covid-19 testi pozitif çıktı.

10 Aralık 2020, Perşembe 22:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı’nın korona virüs belirtileri göstermesi üzerine yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Avcı’nın Ankara’da Şehir Hastanesinde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Öte yandan AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, sosyal medya hesabından Avcı’ya geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Kıymetli Milletvekilimiz Muhammed Avcı’nın korona virüs testi pozitif çıkmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Rabbim şifalar versin, tez zamanda eski sıhhatine kavuşmayı nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

İHA

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bugünkü dersimiz ırkçılık!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Biden da Türkiye’nin önemini anlayacaktır
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Sadece merak...
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Kılıçdaroğlu: Meclis etkisizleştirildi
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Siyaset üstü bir mesele: Aşı
Murat Çelik
Banu Şen
12 yıl önceki o kareye nasıl döndük?
Banu Şen
Erkut Can
Çin aşısı geliyor ama...
Erkut Can
Murat Gülderen
Cep aksesuar pazarı coştu
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Batuhan Büke, sağlık çalışanlarının sesi oldu