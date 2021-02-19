Muhammed Emin Saraç hayatını kaybetti

Türkiye’nin önde gelen hadis alimlerinden M. Emin Saraç, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Saraç ailesinden yapılan açıklamada, "Aile büyüğümüz muhterem Emin Saraç hoca efendi kısa bir süre önce Rahmeti Rahmana kavuşmuştur. Allah mekanını cennet eylesin. Cenaze programı daha sonra bildirilecektir." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç’ın vefatı nedeniyle paylaşımda bulundu. Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımında, "Ömrünün her safhasında rızayı ilahi için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslam alimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem hocamızın mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Mehmet Emin Saraç'ın hayatını kaybettiğini duyurarak baş sağlığı diledi.

Koca'nın mesajı şöyle: "Memleketimize insan yetiştirme sevdasında bir ömür boyu çalışmış, YÖK Başkanımız Yekta Saraç Beyefendi'nin muhterem babası, İslam Alimi Muhammed Emin Saraç Hocamızı kaybettik. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Milletimizin başı sağ olsun."

Muhammed Emin Saraç kimdir?

Muhammed Emin Saraç, Tokat´ın Erbaa kazasının Tanoba köyünde doğdu. Babası Hafız Mustafa Efendi'dir. Dedesi Nakşibendiye´den Müderris Üzeyir Efendi Niksar´ın Keşfi Camii Medresesi´nde müderrisdi. Müderris Üzeyir Efendi, dönemin sayılı uleması arasında gösteriliyordu. Dedesinin yanında 6 yaşında Kur'ân-ı Kerîm'i hatmederek hafızlığa başladı. M. Emin Saraç´ın abisi Bahaddin Saraç, kardeşleri Osman ve Yusuf ile kız kardeşleri, anne ve babaları tarafından Kur´ân okumanın suç sayılabildiği dönemlerde Kur´ân hafızı olarak yetiştirildiler.

Babası Hafız Mustafa Efendi o dönemde çocuklarına Kur'ân-ı Kerîm okuttuğu için mahkemeye çıkarıldı. Hâkim, "Sen çocuklara Arapça okutuyormuşsun. Bu, doğru mu?" diye sorduğunda "Ben çocuklara kimsenin canına, malına ve ırzına tasallut etmeleri için bir şeyler öğretmiyorum; ben Kur'ân-ı Azîmüşşan'ı okutuyorum" dedi. Ancak mahkeme neticesinde 6 ay hapis cezası aldı.

M. Emin Saraç, 1940–43 yıllarında Niksar-Merzifon'da mukabeleler okudu. 1943'te ailesi tarafından tahsil için İstanbul'a Ali Haydar Efendi'nin tekkesine gönderildi. Ali Haydar Efendi, tekkesi sürekli gözlem altında tutulduğu için M. Emin Saraç'ı Fatih Camii Baş İmamı Ömer Efendi'ye emanet etti. Ömer Efendi'nin yanında Kur'ân talimi yapmaya ve Telhîs okumaya başladı. M. Emin Saraç Fatih Camii'nde üç ay misafir kaldıktan sonra Kargümrük'teki Üçbaş Medresesi'ne gitti.

Burada ikamet eden ve 65 sene başkayyımlık yapan Süleyman Efendi'den Buhâri-i Şerif'in birinci ve ikinci ciltlerini okudu. M. Emin Saraç, ilk hadis icazetini muhaddis Hacı Ferhad-ı Rizevî silsilesinden gelen icazetname ile Süleyman Efendi'den aldı.M. Emin Saraç, Üçbaş Medresesi'nde 1950'ye kadar kaldı.

Bu süreçte Ali Haydar Efendi ile Fatih Camii baş imamı Ömer Efendi'den başka Gümülcineli Mustafa Efendi, Muhaddis İbrahim Efendi, Arnavut Hüsrev Efendi, Ali Haydar Efendi, Silistreli Süleyman Hilmi (Tunahan) Efendi gibi zatlardan da tefsir, hadis, fıkıh, usul dersleri okumaya devam etti. İstanbul'da kaldığı yıllarda M. Emin Saraç; Tirmizî, Buhârî-i Şerif, Merâkı'l-Felâh, Kudûrî-i Şerîf, Şerhu'l-Akâid, Şifâ-i Şerif, Mir'ât, Müslim-i Şerîf, Mişkâtü'l-Mesâbih, Tefsir-i Kâdı Beyzavî gibi kitapları okudu.