Türkiye Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor

Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor

Türkiye

Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor

Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın cenazesi Fatih Camisi'ne taşındı. Saraç için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.

21 Şubat 2021, Pazar 13:11 Son Güncelleme:
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Tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç'ın cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omuzlarında Fatih Camisi'ne götürüldü.

Fatih Camisi'nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren M. Emin Saraç için Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde helallik alındı.

Saraç'ın cenazesi, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omzunda Fatih Camisi'ne götürüldü. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç da babalarının tabutuna omuz verdi.

Muhammed Emin Saraç için öğle namazını müteakip Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Namaza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Saraç'ın cenazesi, Fatih Camisi Haziresi'nde toprağa verilecek.

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