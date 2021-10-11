Futbol Muhammed Gümüşkaya'ya Avrupa'dan talip var!

Muhammed Gümüşkaya'ya Avrupa'dan talip var!

Futbol

Muhammed Gümüşkaya'ya Avrupa'dan talip var!

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın onca transfere rağmen altyapıdan kadroya monte ettiği Muhammed Gümüşkaya, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekiyor. 20 yaşındaki Muhammed için Belçika ekibi Club Brugge kapıyı çaldı.

11 Ekim 2021, Pazartesi 12:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ajansspor'un haberine göre, Vitor Pereira'nın prensi Muhammed Gümüşkaya'ya sürpriz bir talip çıktı. Muhammed için Belçika ekibi Club Brugge devreye girdi. Fenerbahçe'ye görüşme talebi gönderen Brugge, cevap bekliyor.

Beşiktaş, Makedon ekibi Vardar ile anlaştı


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Galatasaray, Ferdi Kadıoğlu için pusuda