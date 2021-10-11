Ajansspor'un haberine göre, Vitor Pereira'nın prensi Muhammed Gümüşkaya'ya sürpriz bir talip çıktı. Muhammed için Belçika ekibi Club Brugge devreye girdi. Fenerbahçe'ye görüşme talebi gönderen Brugge, cevap bekliyor.

Beşiktaş, Makedon ekibi Vardar ile anlaştı



