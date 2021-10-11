Muhammed Gümüşkaya'ya Avrupa'dan talip var!
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın onca transfere rağmen altyapıdan kadroya monte ettiği Muhammed Gümüşkaya, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekiyor. 20 yaşındaki Muhammed için Belçika ekibi Club Brugge kapıyı çaldı.
11 Ekim 2021, Pazartesi 12:42 Son Güncelleme:
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Ajansspor'un haberine göre, Vitor Pereira'nın prensi Muhammed Gümüşkaya'ya sürpriz bir talip çıktı. Muhammed için Belçika ekibi Club Brugge devreye girdi. Fenerbahçe'ye görüşme talebi gönderen Brugge, cevap bekliyor.
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