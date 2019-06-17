Muhammed Mursi kimdir? Muhammed Mursi hayatı

Mısır Devlet Televizyonu Muhammed Mursi'nin hayatını kaybettiği haberini son dakika olarak geçti. Peki Muhammed Mursi kimdir?

MUHAMMED MURSİ KİMDİR?

1951'de el Şarkıyye vilayetinde doğmuştur. 1972'de Kahire Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yine Kahire Üniversitesi'nden yüksek lisansını, South California Üniversitesi'nde ise doktorasını tamamlamıştır.

Akademik kariyerini sürdürerek California Üniversitesi'nde doçent olmuştur. El Zekazik Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi'nde Malzeme Mühendisliği Bölümü Başkanlığı yapmıştır. Devrim sonrası kurulan Özgürlük ve Adalet Partisi Başkanlığını yürüten Muhammed Mürsî, Müslüman Kardeşler Cemaati İrşad Bürosu üyesi ve cemaatin siyasi liderlerinden birisidir.

2000 yılında Müslüman Kardeşlerin desteğiyle parlamento üyesi seçilmiş ve Müslüman Kardeşlerin meclis grubunun sözcülüğünü yapmıştır. Parlamentonun en çalışkan üyelerinden biri olmuş ve 2000-2005 yılları arasında en iyi parlamenter seçilmiştir. 30 Nisan 2011'de Müslüman Kardeşler Şura Meclisi, onu cemaatin kurduğu Hürriyet ve Adalet Partisi Başkanı seçmiştir.

Mürsi, Mısır genelinde önemli bir siyasi ve medyatik ağırlığa sahiptir. Zira Mısır'ın en güçlü partisinin başkanı konumundadır. Kendi vilayeti olan el Şarkıyye'de güçlü bir halk desteği vardır.

Mübarek sonrası yapılan seçimle Mısır'ın Cumhurbaşkanı oldu.