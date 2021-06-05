Şimdiye dek 6 kez büyük ikramiye verdim. Bunlardan birisi yılbaşı ikramiyesiydi. En son da 2019 yılı Mayıs ayında Milli Piyango’nun büyük ikramiyesini Aydın’da ben kazandırdım. Son dönemde de çok çeşitli ikramiyeler kazandırdım. Bu sene de iyi gidiyoruz. Kazı Kazan’dan da çok kişinin yüzü güldü. 10 bin ve 50 bin TL’ler verdim son olarak da Aydın Efeler’den bir arkadaşa 200 Bin TL kazandırdım. Kazı Kazan’ın yeni oyunlarından Süper 7 ile bu genç arkadaşımız 200 bin liranın sahibi oldu. Güle güle harcamasını diliyorum.

MÜŞTERİ BİZİ SEÇMELİ

Ben gezici bayi olarak kazandırmaya çok önem veriyorum. Bayi olarak benim reklamımın olması pozitif oluyor benim için. İsmimle bilet sattığım için kazandıran bayi olmak ve böyle takdir görmek önemli. İsmen beni bilip bayi olarak beni seçmeleri de bizi gururlandırıyor.

HERKESE ÖNERİRİM

Milli Piyango bayisi olmak isteyenlere bu işi her zaman öneririm. Benim 31 yıl oldu artık kariyerimin sonundayım. Yaşım 60’ı geçti, gene de iyi kazanıyoruz.

KAZI KAZAN İYİ GİDİYOR

Bayi olarak oyunseverlerin çeşitli inanışlarına tanık oluyoruz. Uğurlarını deneyenler çok oluyor. Son dönemde Milli Piyango biletleri kadar Kazı Kazan kartları da ilgi görüyor. Ana satışımı Kazı Kazan ile yapıyorum. Müşteri Kazı Kazan oynadığında hemen kazıyıp yanına geliyor, bazen değiştiriyor bazen bir daha şansını deniyor. Yani bayi için hareketlilik oluyor. Bu nedenle Kazı Kazan’a olan ilgiden çok memnunum. Çıkma oranı ve ikramiye miktarı da arttığı için herkes için iyi oldu.

TALİHLİ ÇALIŞTIĞI OTELİ ALDI

Aydın’dan önce 10 yıldan fazla süreyle Bodrum’da bayilik yaptım. 1996’da Bodrum’da büyük ikramiye veren Milli Piyango biletini ben sattım. Otelde çalışan birisiydi talihli. Sonra o oteli satın aldığını öğrendim. Bu işle bizler insanların kaderini değiştirebiliyoruz.