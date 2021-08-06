Muharrem ayı İslami açıdan büyük önem taşıyor ve Aşure günü de bu ayın 10. gününde kutlanıyor. Muharrem ayına özel ibadetler yapmak isteyen son günlerde en çok merak ettiği konu ise Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Muharrem ayı orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? oldu…

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Muharrem ayı hicri ayların başlangıcı sayılıyor ve bu ayın ilk günü de hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor. 2021 yılı Muharrem ayı başlangıcı ise 9 Ağustos 2021 Pazartesi gününe denk geliyor.

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN VE KAÇ GÜN TUTULUR?

İslam alimleri Muharrem ayında oruç tutmanın müstehap olduğunu bildirmiştir. Bu ayın başında, ortasında veya sonunda oruç tutulabilir. Ancak özellikle Aşure günü oruç tutulması tavsiye edilirken, o günün tek bir gün olarak oruç tutulmasından kaçınılması gerekmektedir.

Zira Peygamber Efendimiz (SAV) Yahudilere benzememek amacıyla sadece Aşure gününde oruç tutmayı menetmiştir.

Yine Peygamber Efendimiz’in Muharrem ayı orucuna ilişkin birçok hadis-i şerifleri bulunmaktadır;

“Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü’l-leyl, 6)

Muharrem ayının onuncu gününe de âşûrâ günü denmektedir. Resûlullah (s.a.s.), “Âşûrâ günü orucunun önceki yılın (küçük) günahlarına keffâret olacağını umarım.” (Tirmizî, Savm, 48) buyurarak, ümmetine bu günde oruç tutmayı tavsiye etmişlerdir.

Âşûrâ günü oruç tutmakla ilgili olarak İbn Abbâs (r.a.) şöyle anlatıyor: “Resûlullah (s.a.s.) Medine’ye gelince, Yahûdilerin âşûre günü oruç tuttuklarını gördü. Onlara, ‘Bu da ne (niçin oruç tutuyorsunuz)?’ diye sordu. ‘Bu, salih (hayırlı) bir gündür. Allah, o günde İsrâiloğullarını düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Mûsâ o gün oruç tuttu.’ dediler. Resûlullah (s.a.s.) da, ‘Ben Mûsâ’ya sizden daha yakınım’ buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti.” (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm 127; Ebû Dâvûd, Savm, 65)