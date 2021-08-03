Muharrem ayının ne zaman başlayacağına ilişkin araştırmalar yoğunlaşırken, Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı dini günler takvimine göre Hicri yılbaşı olan Muharrem ayı başlangıç ve bitiş tarihleri de belli oldu. Bu ayda teşbih ve zikirler çekmek, Kuran-ı Kerim okumak ve sadaka vermek tavsiye edilirken, İslam alimleri Muharrem ayı orucunun üzerinde daha çok duruyor…

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Muharrem ayı Hicri takvimde Kurban Bayramı’nın kutlandığı Zilhicce ayından sonra gelir ve Muharrem ayının ilk günü Hicri yılbaşı olarak kutlanır.

2021 yılı Hicri Muharrem ayı ise 9 Ağustos 2021'de başlayacak ve o gün Hicri yılbaşı olarak kutlanacak.

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Muharrem ayı orucu Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde tutulmaktadır. Bu bilginin kaynağı ise bizzat Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’dan (SAV) gelmektedir. Zira Peygamberimiz Efendimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

Muharrem ayının 10. Günü Aşure günü olarak idrak edilir ve sadece bu günde oruç tutmak Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüştür. Bunun için Muharrem ayının 9-10 veya 10-11. Günlerinde oruç tutulmaktadır.

2021 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü Muharrem ayının 10. günüdür. Allah katında ayrı bir yeri olan Aşure gününde insanlık ve İslam tarihi açıcından pek çok önemli olay meydana gelmiştir.

2021 yılı Aşure günü ise 18 Ağustos 2021 Çarşamba gününe denk geliyor.

AŞURE GÜNÜNDE NE OLDU?

Aşure gününde hem insanlık hem de İslam tarihi bakımından birçok önemli olay yaşanmıştır. İşte onlardan bazıları;