Muharrem ayı orucu hakkında Peygamber Efendimiz (S.A.S) hadis-i şeriflerinde “Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharremde tutulan oruçtur.” buyurmuştur. Peki, İslam dini açısından oldukça öneli olan Muharrem ayı orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? İşte yanıtı ve diğer detaylar…

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN VE KAÇ GÜN TUTULUR?

Muharrem ayı orucu hakkında Peygamber Efendimiz (S.A.V.) Yahudilere benzememek için Aşure günü bir tek oruç tutulmaması gerektiğini tavsiye etmiştir. (Ebû Dâvûd, Savm, 66) Bu nedenle Muharrem ayının 9 ve 10 ya da 10 ve 11. gününde oruç tutulması daha doğru olarak belirtilmiştir. (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

Bununla birlikte, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), isteyenlerin aşure orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).

MUHARREM AYI ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Her ibadette olduğu gibi Muharrem ayı orucunda da öncelikle oruç tutmak için, “Allah rızâsını gözeterek oruç tutmaya niyet” edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Kaza oruçlarında geceden niyet edilmesi yani imsaktan önce kişinin oruca niyetlenmesi gerekmektedir.

Aşure veya Muharrem ayında “Niyet ettim Allah rızası için muharrem ayının orucunu tutmaya” şeklinde niyet edilir. Eğer kişinin Ramazan ayından kazaları varsa “Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını muharrem ayında tutmaya” diye niyet edilir.

MUHARREM'İN ONUNCU GÜNÜ YAŞANAN OLAYLAR

Muharrem ayının 10. günü (Aşure günü) insan ve İslam tarihi açısından pek çok önemli olay gerçekleşmiştir. İşte bu önemli olaylardan bazıları…

1. Hz. Musa denizi yararak karşıya geçti ve Firavun ile ordusunun sulara gömüldü.

2. Hz. Nuh’un gemisi Cudi Dağı'nın üzerine demirledi.

3. Hz. Yunus balığın karnından kurtuldu.

4. Hz. Âdem'in tövbesi kabul edildi.

5. Hz. İsa dünyaya geldi ve aşure gününde semaya yükseldi.

6. Hz. Yusuf kardeşlerinin attığı kuyudan çıkarıldı.

7. Hz. Davud'un tövbesi kabul edildi.

8. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail doğdu.

9. Hz. Yusuf'un hasretinden dolayı gözleri kapanan Hz. Yakub'un görmeye başladı.

10. Hz. Eyyûb hastalığından şifaya kavuştu.