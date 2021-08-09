Muharrem ayının ilk günü yeni bir senenin başlangıcı ve pek çok inanan hicri yeni yıla ibadetlerle giriş yapmak istiyor. Bir yandan okunacak dualar ve zikirler araştırılırken, diğer yandan sık sık Muharrem ayının ilk günü kılınacak namazlar var mı? sorusu araştırılıyor. Muharrem ayının ilk 10 gününde kılınacak namaz ile ise kişinin üzerindeki kul hakkının ödenmesi umuluyor.

MUHARREM AYININ İLK GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR VAR MI?

Muharrem ayının ilk gününde kılınacak namazlar, farz değildir ancak kişinin yeni yıla hayırlı bir başlangıç yapmasına vesile olur. İşte, Muharrem ayının ilk günü kılınacak namazlar…

1) Muharremin ilk gününde istenilen sûrelerle iki rekat kılınır ve daha sonra eller kaldırılarak:” Ey Allâh! Sen kadîm (Evveli olmayan) bir Rabb’sin. İşte bu yeni bir senedir. Ben Senden, bu senenin hayrından istiyorum, şerrinden de Sana sığınıyorum. Ey celâl ve ikrâm sahibi!

Ey Allâh! Sen Ebedîsin, Kadîmsin (başlangıcın ve sonun yoktur). İşte bu yeni bir senedir. Ben bu sene Senden dilerim ki beni şeytandan koruyasın, kötülüğü çokça emreden bu nefse karşı bana yardım edesin ve beni Sana yaklaştıran amellerle meşgul edesin. Ey celâl ve ikram sahibi!” duasını okuyan kişi için Allâh-u Te’âla bir melek görevlendirir ki, o melek şeytanı o kişiden uzaklaştırır, Allâh-u Te’âla nefsine karşı hareket etme hususunda ona yardım eder, râzı olduğu işlere onu muvaffak kılar ve bütün işlerinde o kişiye kolaylıklar ihsân eder.

(Muhammed Hakkî en-Nâzilî, Hazînetü’l esrâr, sh:43)

2) Güneş doğduktan (işrak vakti girdikten) sonra iki rekat namaz kılınır. Her rekatta Fâtiha Sûresi’nden sonra Kurân-ı Kerim’den kolaya gelen kısım okunur. Selam verildikten sonra da 7 kere ”Lâ ilâhe İllallah” kelime-i tayyibesi zikredilir.

MUHARREM AYININ 1’İ İLE 10’U ARASINDA KILINACAK NAMAZ

Muharrem ayının 1’i ile 10’u arasında 1 defa 2 rekatte bir selam verilerek akşam ile yatsı 6 rekat namaz kılınır. Eğer kılınamazsa yatsıdan sonra kılınır.

Bu namazın niyeti ise şu şekildedir;

“Niyet ettim senin rızan için namaza. Herhangi bir komşumun, din kardeşimin veya bir kimsenin bana hakkı geçmişse, bu hakkın ödenmesi için,” denir ve Allahüekber denilerek namaza başlanır.

1. rekâtta; 1 Fatiha, 1 Ayetel Kürsü, 11 İhlas

2. rekâtta; 1 Fatiha, 10 İhlas

3. rekâtta; 1 Fatiha, 1 Tekasür, 11 İhlas

4. rekâtta; 1 Fatiha, 10 İhlas

5. rekâtta; 1 Fatiha, 3 Kafirun, 11 İhlas

6. rekâtta; 1 Fatiha, 10 İhlas okunur.

Not; Bu sureleri bilmeyen, onların yerine ihlas suresi veya bildiğini okuyabilir.

Namazdan sonra; dua edilir.