Muharrem ayının ilk günü bu yıl 9 Haziran Pazartesi gününe denk geliyor. Hicri yılbaşını ilk gününü ibadet ederek geçirmek isteyen pek çok kişi ise Muharrem ayının ilk günü oruç tutulur mu? Muharrem ayında oruç tutmanın sevabı nedir? sorularının yanıtını arıyor. İşte Muharrem ayı ve bu ayda oruç tutmanın önemine ilişkin bilgiler…

MUHARREM AYININ İLK GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Muharrem ayında tutulan oruç, Ramazan ayında tutulan oruçtan sonra en faziletlisi olarak bildirilmiştir. Bu bilgilerin kaynağı ise bizzat Peygamber Efendimiz’den aktarılan hadisi şeriflerdir.

“Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” buyurarak Muharrem ayında oruç tutmanın önemine işaret etmiştir.

Peygamber efendimiz, özellikle Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure gününde oruç tutmayı tavsiye etmiş ve "Aşure günü tutulan oruç, geçmiş senenin günahına kefaret olur" buyurmuştur. Yahudilere benzememek için de sadece Aşure gününde değil, Muharrem ayının 9. ya da 11. gününde de oruç tutmamızı önermiştir.

MUHARREM AYINDA ORUÇ TUTMANIN SEVABI NEDİR?

Muharrem ayı Peygamber Efendimiz (sav) tarafından Allah’ın ayı olarak bildirilmiştir ve bu ayda ilahi feyz ve bereket insanların üzerine sağanak şeklinde yağmaktadır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hadis-i şerifinde, “Muharrem ayından bir gün oruç tutan kimseye, bir gününe karşılık otuz günlük sevap vardır.” buyurmuştur. Muharrem ayının ilk 10 günü ya da 9, 10 ve 11. günleri oruç tutanlara kat kat sevap yazılır.