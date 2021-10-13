İşte Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları:

Sorumlu bir açıklama olarak görmüyorum. Ayaküstü, sokaklarda bu işlerin konuşulması taraftarı değilim. Çünkü ben Cumhurbaşkanı adayıyken bir ile gittim. O ilin Emniyet Müdür yardımcısı bana "suikast yapılacağını" söyledi. Mitingi iptal etmemi istedi. Bende rahmetli Ecevit'i düşünmüştüm. Ecevit suikast iddiasıyla ilgili mitingi yapacağım deyip eşiyle gitmişti. Ben de kısa bir miting yaptım. Bu tür olaylar olur. O olayı siyasi kampanya olarak kullanmadım.

Bu devletin askeri polisi vardır. Her türlü yanlışlığı olsa da çok iyi korunduğumu düşünüyorum Cumhurbaşkanlığı adaylığımda. Ama bir tehlikeli kısmını daha söyleyeyim. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları. Sayın Akşener Rize'ye gittiğinde, "Görün bakın daha neler olacak. Bunlar iyi günleriniz" Bu tür açıklamaların devleti yönetenler açısından yanlış olacağını düşünüyorum. Bizim can ve mal güvenliğimiz de iktidara emanettir. Hepimizin. Yarın iktidarlar değişir, o yeni gelen şimdi ki iktidarı da korumakla görevlidir. Ama çok ciddi elinizde bir belge varsa onu da açıklarsınız. Ben bu tarz olaylarla çok karşılaşmışımdır. Ben iddialı bir Cumhurbaşkanı adayıydım, Çıkıp deseydim "Bana suikast yapacaklarmış, mitingimi engelleyeceklermiş" deseydim çok ilgi çekerdim. Toplumu bu olaylar gerer. Doğru olmaz. Siyasetçi her bildiğini söyleyemez. Zamanı geldiğinde söyler. Bilim insanı ile siyasetçi arasındaki fark budur. Toplumu tedirgin etmeye de hiç gerek yok. İnsanlar ana muhalefet partisi suikast korkusu yaşarsa insanlar hayli hayli yaşar.

"ÖNCELİK ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL"

Öncelik anayasa değişikliği değil. Türkiye’nin demokratikleşmesi için siyasi partiler kanunundan başlamak lazım. Buradan başlamayan hiçbir yapı demokratik değildir. Şu anda cumhurbaşkanı milletvekillerini, yüksek yargıçları ve bakanları da seçiyor. Yasama yürütme yargı üzerinde bir taammüdü var.

“BU SEÇİM ÇOK ADAYLA ALINABİLİR”

Cumhur İttifakı’nın yanında değiliz, ortak aday olmamalı. Ben matematik bilen birisi olarak söylüyorum, bu seçim çok aday ile alınabilir. Toplam muhalefet büyümeli, yeni partiler kurulsun.

"ERDOĞAN 50+1 ALIRSA HEPİMİZ GİDELİM"

Katılım düşerse Erdoğan’a yarar. Çünkü Erdoğan, tüm seçmenini sandığa taşıyacak. Erdoğan 50 + 1 alırsa hepimiz gidelim. Çatı adayı savunanların bir kısmının gizli Erdoğan destekçisi olduğuna inanıyorum.

Türkiye’nin demokratikleşmesi için siyasi partiler kanunundan başlamak lazım. Buradan başlamayan hiçbir yapı demokratik değildir. Şu anda cumhurbaşkanı milletvekillerini, yüksek yargıçları ve bakanları da seçiyor. Yasama yürütme yargı üzerinde bir taammüdü var.

Seçilirsem rektör atamayacağım. Hangi aday daha yüksek oy alırsa, o rektör olacak.

Başkanlık sistemi düzeltilebilir. Mevcut sistemi geçiş dönemi için düzeltmek mümkün.

Eğer 19 yılın sonunda Erdoğan kazanıyorsa o zaman herkes şapkasını önüne alıp düşünsün.

''CUMHURBAŞKANI ADAY ADAYIYIM''

Bence CHP’nin adayı sayın Kılıçdaroğlu olmalıdır yakışanı odur. İYİ Parti’nin adayı da Meral hanım olmalıdır. Ben cumhurbaşkanı aday adayıyım sandık koyacağız üyelerimizin önüne. Başka üyemiz ben de aday olmak istiyorum derse oy kullanacağız.