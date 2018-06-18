İşte İnce'nin konuşmasından satır başları...

Erdoğan benim şiir kitabımla uğraşacağına alışveriş listesi vereyim istersen onu oku meydanlarda. Sana'Her kuşun eti yenmez' dedim. Ben o kitabın geliriyle laboratuvar yaptırdım.

Bugün Samsun'da benim için 'Seçim yaklaşınca camiden çıkmıyor' diyor. Ben senin gibi yalancı değilim. 5 vakit namaz kılmıyorum ama 15 yaşından beri bayram namazına gidiyorum. Ben böyle mutluyum. 'Camide fotoğrafı yok' diyor. Biz camiye fotoğraf çektirmeye gitmiyoruz ki. Sen nasıl Müslümansın? Yalan sende, kul hakkı sende.

Şimdi Samsun'da demiş ki 'Ben kıraathanelere tatar böreği ilave etmedim, yalan söylüyor.' Videoyu izleyin kim yalancı siz görün. (İnce, Erdoğan'ın 'Eskişehir'de 'Tatar böreği ilave edebiliriz' dediği videoyu gösterdi)

Ne diyor? O ustaymış ben çırakmışım. Gaziantep yiğitlerin memleketidir. Erdoğan madem sen ustasın boynuz kulağı geçer. Sende yürek varsa, bilgi varsa, cesaretin varsa istediğin televizyon kanalında karşıma çık. Seninle ekonomiyi tartışacağım, yanlış Suriye politikanı tartışacağım. Erdoğan bak hava durumunun bile altına düşmüşsün gel benimle televizyona çık da havan olsun. Söz veriyorum diplomanı sormayacağım.

"İŞ İSTEYEN BANA OY VERSİN"

Erdoğan'ın projesi yok. Ben diyorum ki dünya değişti o diyor ki kıraathane kek. Gündüz bedava keki yedin akşam yemeği ne olacak? Bedava kek isteyenler Erdoğan'a iş isteyenler bana oy versin. Erdoğan'ın keki de işe yaramaz. Şeker fabrikalarını sattı şekersiz kek olacak. Şeker fabrikaları da gitti. Bana diyor ki 'Bana bak Muharrem.' Ben de diyorum ki 'Sana baktım Recep söyle.' Bu seçimde Erdoğan kazanırsa dolar 8-10 liraya gider ben kazanırsam istikrar olur dolar düşer, Türkiye'ye demokrasi gelir, mutfakta güller açar.

"ŞAM'A BÜYÜKELÇİ ATAYACAĞIM"

Göreve geldikten sonra 48 saat içinde OHAL'i kaldıracaklarını vadeden İnce, "Merkez Bankasının para politikasına müdahale etmeyeceğiz, dış politika barışçıl olacak, Suriye'de Şam'a büyükelçi atayacağım. Suriyeliler güle oynaya memleketine gidecek. Yönümüz AB olacak. AB'nin saygın bir üyesi olacağız. Türkiye'yi her türlü vesayetten kurtaracağız. Demokrasi Meydanı'nda söylüyorum, Türkiye'de demokrasi olacak, hukuk olacak, bağımsız mahkemeler olacak." ifadelerini kullandı.







