Muharrem İnce: Sandıkları terk etmeyin!
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sosyal medya sitesi Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı. İnce, sandık görevlilerine sandıkları terk etmeyin çağrısı yaptı.
Oy sayımı devam ederken CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Twitter'dan açıklama yaptı. İnce, "Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor, Erdoğan’ın yüksek oy aldığı yerlerin sonuçlarını öncelikli veriyor. Sandık görevlilerimize sesleniyorum moralinizi bozup asla sandıkları terk etmeyin." yazdı.