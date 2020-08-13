Muharrem İnce canlı yayında yaptığı açıklamada "Bilen de bilmeyen de konuştu sıra bende" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin konuşması:

Herkes konuştu. Bilen de bilmeyen de. Sadece Muharrem İnce konuşmadı. Şimdi Muharrem İnce konuşacak.

Türkiye tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor.

Bu kötü gidişattan CHP nasibini almıştır.

CHP tarihinde ilk kez Meclis Grup Başkan vekilleri seçimle gelmiyor. Ön seçim artık yok.

Kurultaylarımızda beş dakika konuşabilmek için büyük mücadele vermek gerekir.

Bugün Kurultay'da Genel Başkan bir konuşmacıyı dahi dinlememiştir. Kendisi konuşup çekip gitmiştir.

Kadın Kolları Kurultayı'na katılma zahmeti bile göstermemiştir.

Kurultay iradesini de tanımayan bir Genel Başkan vardır şimdi.

'Ömrüm CHP zihniyetiyle mücadeleyle geçti' diyen dostlarına değil kendi evlatlarına güvenmelidir.

CHP'den ayrılık açıklaması

Ayrılsam bile CHP'yi kurtarmak için ayrılırım.

CHP bir seçenek kurtarıcı rolü görmüyor sadece bir gözlemci olarak olayı seyrediyor.

Türkiye’nin sorunlarını ne tek adam iktidarı ne tek adam muhalefeti çözebilir.

Türkiye’nin sorunları ortak akılla ve ortak değerlere sımsıkı sarılarak çözülür.

Türkiye seçeneksiz değildir. Türk seçmeni tutucu da değildir. Yüzde 80’i değişkendir.

Ben inanıyorum ki 50 + 1 mümkündür.

Bizim başlattığımız hareket bir muhalefet hareketi değildir. Parti için muhalefet hareketi hiç değildir.

Bugün başlattığımız hareketin adı "1000 Günde Memleket" hareketidir.

Önümüzdeki günlerde karşınıza çıkacağız.

Bu hareket gücünü milletimizden alacaktır.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde millet nasıl bizi finanse ettiyse yine edecektir.

4 Eylül'de Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde Sivas’ta olacağız.

4 Eylül’de hareketimizi başlatacağız.

Bizim hareketemizde asla Atatürk düşmanları olmayacaktır.

Bu hareket aklı ve bilimi temel alacaktır.

Çok kısa sürede size tanıtacağım alanında uzman daha önce siyasetle uğraşmamış arkadaşlarımla birlikte yollara düşeceğiz. Allah yardımcımız olsun.

Seçim gecesi yorumu

Mitingde görevlendirdiğim arkadaşım listeye konulmamış. Sıfır moralle miting yaptırdılar bana. Bana yakın isimleri milletvekili adayı yapmıyorlar.

Bu psikolojide miting yaptırıyorlar moralimi bozmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar.

Geldik seçim gecesine. Bana bilgi verin dedim bilgi vermiyorlar.

İkinci tura kaldı mı kalmadı mı? Bilmiyorum.

13 bin sandıkta CHP’nin gözlemcisi yok. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar.

Gece yarısı bizim genel başkan yardımcılarımız çıktı seçim ikinci tura kaldı dedi. Nerden biliyorsun. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar.

O gece krizi kötü yönetmiş olabilirim özür diliyorum ama bana veri veremediler.

Seçim geçmiş parti seçimi tartışıyor beni davet etmiyorlar.

“Bir CHP’li saraya gitmiş.” Yapmayın etmeyin Genel Başkan'ı arıyorum “gelin bir araya gelelim” diye.

İki gazeteciye dava açtım Genel Merkez açamadı.

Acaba Genel Başkan Yardımcıları'ndan biri mi gitti. İnsanın aklına bu geliyor.