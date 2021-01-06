Siyaset Muharrem İnce'den istifa açıklaması

Muharrem İnce'den istifa açıklaması

Siyaset

Muharrem İnce'den istifa açıklaması

Cumhuriyet Halk Partili(CHP) Muharrem İnce, partisinden istifa ettiği yönünde çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.

06 Ocak 2021, Çarşamba 17:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

CHP'li Muharrem İnce, bugün Yalova'nın kırsal Elmacık Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesinde Memleket Hareketi'nin Kurucular Kurulu üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, CHP'den istifa ettiği yönünde çıkan haberlere yanıt verdi. CHP'den henüz istifa etmediğini belirten İnce, "Parti kurulunca istifa edilir. Bunun için biraz beklemeniz gerekecek" dedi. 

Günün önemli manşetleri için tıkla

Evinin bahçesinde kuracağı partinin tüzüğünü konuştuklarını belirten İnce, "Bugün kurucular kurulu üyesi arkadaşlarımla toplantı yaptık, bu doğrudur. Doğada bir yürüyüş yaptık. Yakında bazı açıklamalarımız olacak. Toplantı yaptığımız doğrudur. Tüzük tartıştık, program tartıştık. Doğada yürüyüş yaptık, evin bahçesinde de oturduk. Parti kurulunca istifa edilir. Bunun için biraz beklemeniz gerekecek. Öyle bir açıklamamız olmadı" şeklinde cevap verdi.

DHA


İlgili Haberler
Muharrem İnce: CHP, skandalları 3 günde bire düşürdü


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir fotoğraf çekmiştim
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yıllar sonra...
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Kamu kurumlarına Passat uyarısı gitti
Hakan Çelik
Murat Çelik
Bu ay sonu Erdoğan açıklayacak
Murat Çelik
Erkut Can
Yılbaşı geçtiğine göre artık köyümüze dönelim
Erkut Can
Murat Gülderen
Pandemi stresiyle bağımlı olmayın
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hrant Dink davasında tutuklama kararı verildi