Twitter hesabından açıklama yapan İnce, "Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır. O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar" dedi.

Özkoç'tan İnce'ye: Kanıtlamazsan namertsin!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da İnce'ye Twitter'dan yanıt verdi. Özkoç, "Muharrem İnce, 7/24 TV programlarından ayrılmamakta, ortaya çeşitli dedikodular atarak yandaş medyaya adımızı, partimizi malzeme yapmakta, yaralamaktadır. Kanıtın varsa konuş, yoksa sus! İnce, dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!" dedi.

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